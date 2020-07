Tonfo Tottenham: ko 3-1 in casa dello Sheffield. E Mourinho scivola al 9° posto

Brutto tonfo per il Tottenham di Mourinho. Gli Spurs cadono 3-1 in casa dello Sheffield United nel match valido per la 33esima giornata di Premier League. Decisive le reti di Berge, Mousset e McBurnie; a nulla servito i gol della bandiera di Kane. Lo Sheffield sorpassa così in classifica proprio il Tottenham, che scivola al nono posto e lontano dalla zona europea.

Sheffield United – Tottenham 3-1

31′ Berge (S); 69′ Mousset (S); 84′ McBurnie (S); 90′ Kane (T)

Foto: Twitter ufficiale Tottenham