Tonfo in Norvegia, la Roma valuta di rimborsare i tifosi

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe valutando di rimborsare le spese per la trasferta in Norvegia ai tifosi che hanno assistito alla clamorosa sconfitta della squadra di Mourinho per 6-1. I supporters giallorossi presenti allo Aspmyra Stadion di Bodø erano 395.

Foto: Twitter Roma