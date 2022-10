Tonali: “Vittoria pesante in una giornata no, importante quasi come quella di maggio”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, matchwinner contro l’Hellas Verona, ha così commentato il successo per 2-1 al Bentegodi: “Pesa tanto e lo sappiamo dalla stagione scorsa, questa vittoria ha un valore importante. Volevamo fare bene in trasferta come stiamo facendo, siamo felici che anche nelle partite no riusciamo a vincere”. Feeling col Verona? A maggio era diverso perchè eravamo nel rush scudetto però l’importanza di questa vittoria non è molto differente”.

Foto: Instagram Tonali