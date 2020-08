Tonali, un capolavoro Milan per un centrocampo da sballo. Le strategie Inter

Sandro Tonali è un capolavoro del Milan, soprattutto nella tempistica. L’Inter era in chiaro vantaggio fino a martedì, ma il club rossonero ha lavorato sottotraccia, ha recuperato, ribaltato, sorpassato. Nelle ultimissime ore l’Inter ha comunicato la rinuncia definitiva, ma il Milan aveva già le marce altissime. E nelle prossime ore, quasi sicuramente già domani, incontrerà Beppe Bozzo per gli accordi definitivi sull’ingaggio, probabile quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Con il Brescia c’era già un’intesa per un totale tra i 35 e i 38 milioni, diritto oppure obbligo a questo punto cambia poco. Semplicemente perché se spendi 10 milioni per il prestito hai deciso automaticamente di provvedere al riscatto, diritto o non diritto, oltretutto perché stai parlando di un talento in rampa di lancio come Tonali. L’Inter che ha cambiato idea non sminuisce, anzi nobilita il perfetto tempismo rossonero. L’Inter ha altri obiettivi: chiuderà Kolarov, si avvicinerà a Vidal e prenderà un alto centrocampista che – come già raccontato – nei sogni di Conte è N’Golo Kanté, il preferito fin dai tempi del Chelsea, senza trascurare Ndombelé e Thomas che, però, non hanno la stessa continuità e affidabilità di Kanté. Ma per fare acquisti bisogna cedere e ci riferiamo ai vari Gagliardini, Vecino, eventualmente Brozovic. E l’Inter, evidentemente, vuole giocarcela così, senza fretta, nel rispetto di un accordo totale raggiunto con Conte lunedì scorso. Anche se Tonali è sempre Tonali…

Foto: Twitter @Vivoazzurro