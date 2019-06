Tonali: “Tutti i bambini sognano di vestire la maglia azzurra. Sul futuro…”

Il centrocampista del Brescia e della Nazionale Under 21, Sandro Tonali, ha parlato in vista dell’Europeo di categoria nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Formello, sede del ritiro degli azzurrini: “Siamo tutti uniti. Ho molta fiducia e voglio fare bene. Si potrà fare di tutto in quest’Europeo, tutto dipenderà da come scenderemo in campo. Quando giochi per l’Italia significa che l’intero paese ti sta guardando. Tutti i bambini sognano questo. Il mio idolo? Mi ispiravo a Gattuso. Futuro? Sto parlando con la mia famiglia. La mia idea è sempre stata quella di rimanere in Italia, poi non posso sapere il futuro. Mi vedo in un club del nostro paese”.

Foto: twitter ufficiale Brescia