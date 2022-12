Tonali su Bennacer: “Corre ovunque, per noi è fondamentale”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali ha parlato del suo collega di centrocampo Isamel Bennacer, autore di una stagione straordinaria disputata con il Milan. Queste le sue parole: “È fondamentale per tutta la squadra. Non c’è un’altra parola per descriver Bennacer. Fondamentale è il termine adatto. Lui è davvero ovunque, corre per tutti. Alza il livello tecnico a dismisura. Difficile giocare senza Ismael in questo momento. È più semplice quando hai a fianco uno come lui, sa meglio di me che cos’è il Milan. Conosce il percorso che ha fatto, e sa quello che potremo fare insieme in futuro”.

Foto: Twitter Bennacer