Tonali, sempre e solo Tottenham dal 16 giugno: ora è anche ufficiale

06/07/2026 | 12:20:02

Sandro Tonali è stato mandato ovunque, anche al Manchester United. In realtà, come abbiamo svelato a partire dal 16 giugno, il centrocampista ex Milan aveva dato la corsia preferenziale a Roberto De Zerbi. E ha mantenuto la promessa fino in fondo, anche se nei giorni successivi è stato accostato a Manchester City e Arsenal. Un’operazione mostruosa da 116 milioni di euro, che permetterà a Tonali una nuova esperienza in Premier.

Questo il comunicato del Tottenham:

“Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Sandro Tonali, subordinato al rilascio del permesso di lavoro.

Il centrocampista ventiseienne della nazionale italiana arriva dal Newcastle United.

Figura tenace, creativa ed energica a centrocampo, Sandro arriva dal Newcastle, dove si è affermato come uno dei giocatori più costanti della Premier League.

Nato a Lodi, in Italia, ha imparato il mestiere in Lombardia, iniziando il suo percorso calcistico con esperienze al Lombardia Uno e al Piacenza prima di approdare al Brescia nel 2012. Nella squadra della città natale del suo nuovo allenatore Roberto, il centrocampista ha fatto il suo debutto da professionista con la formazione di Serie B nell’agosto del 2017, disputando una stagione d’esordio straordinaria e aggiudicandosi il premio di miglior giocatore del campionato. Un riconoscimento che ha bissato l’anno successivo, giocando un ruolo centrale nella promozione del Brescia in Serie A nella stagione 2018/19.

Dopo tre stagioni impressionanti e 89 presenze con la maglia della Leonessa, Sandro si è guadagnato il trasferimento in prestito annuale al Milan nel settembre 2020, dove è diventato un elemento chiave della squadra e ha avuto il suo primo assaggio di calcio europeo, contribuendo al raggiungimento degli ottavi di finale di UEFA Europa League da parte dei rossoneri.

Nella stagione successiva, il suo trasferimento al Milan divenne definitivo e per la squadra di Serie A fu un anno fruttuoso, culminato con la conquista del 19° Scudetto, il primo dal 2011. Presente in quasi tutte le partite di campionato di quella stagione, Sandro fu fondamentale per il successo della squadra e collezionò sei presenze nella fase a gironi della UEFA Champions League.

Protagonista indiscusso del centrocampo anche nella stagione 2022/23, ha partecipato alla UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva, giocando da titolare in tutte le partite che hanno portato la squadra alle semifinali della competizione. Ha collezionato un totale di 130 presenze con il Milan, segnando sette gol e ricevendo innumerevoli elogi per le sue prestazioni.

Nel luglio 2023, Sandro firmò per il Newcastle e segnò il suo primo gol con la nuova maglia al suo debutto in Premier League il mese successivo. Durante la sua permanenza a Tyneside, collezionò un totale di 110 presenze, segnando 10 gol, e contribuì alla conquista della Carabao Cup 2025, ponendo fine a un’attesa di 70 anni per il Newcastle United, che non vinceva un trofeo nazionale.

Ha rappresentato l’Italia ai Campionati Europei Under-19 del 2018 e ai Campionati Europei Under-21 del 2019, esordendo con la nazionale maggiore nell’ottobre del 2019 in una partita di qualificazione al Campionato Europeo UEFA contro il Liechtenstein. Ad oggi, vanta 32 presenze con la nazionale maggiore e quattro gol all’attivo.

Benvenuto, Sandro!”.

Foto: sito Tottenham