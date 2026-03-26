Tonali: “Sembrava il replay della partita con l’Estonia. Dopo l’1-0 ci siamo liberati di testa”

26/03/2026 | 22:50:56

Sandro Tonali ha parlato alla Rai dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord: “Abbiamo fatto un po’ il replay della partita con l’Estonia. Avevamo contro una squadra molto fisica. Noi ultimamente avevamo sofferto questo. Siamo stati bravi a sfruttare i nostri momenti. Eravamo un po’ nervosi nei primi minuti, poi col passare del tempo è cambiato la partita. Dopo l’1-0 abbiamo iniziato ad essere liberi di testa. Credo abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo stati molto attenti nei loro punti di forza e abbiamo concesso poche palle inattive”.

foto x azzurri