Tonali saluta il Newcastle: “Qui è nato mio figlio, vi porterò sempre con me per il resto della vita”

06/07/2026 | 15:15:32

Sandro Tonali ha affidato ai social il suo saluto al Newcastle: Tre anni fa sono arrivato a Newcastle senza sapere esattamente cosa aspettarmi. Oggi è il momento di dire addio e è difficile trovare le parole giuste. Voglio iniziare ringraziando il club. Alle persone che lavorano ogni giorno e a chi non vede neanche in campo, a tutti coloro che mi hanno accolto e mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Grazie al personale e ai miei compagni di squadra per aver creduto in me e per avermi aiutato a crescere. Un ringraziamento speciale al capo, Eddie, che è stato una vera e propria figura guida e che ha sempre sostenuto la mia parte durante questo percorso. Ma soprattutto, voglio parlare direttamente ai tifosi. Quando le cose erano difficili per me, voi eravate lì. Non ho mai sentito di essere solo. L’ho sentito ogni volta che ero a St James’ Park. È qualcosa che porterò con me per il resto della mia vita. Insieme, abbiamo raggiunto qualcosa che questa città aspettava decenni. A Wembley quel giorno, è stato un momento speciale, un momento storico che abbiamo potuto condividere insieme. A tutti i tifosi che non hanno mai smesso di credere, che non hanno mai smesso di sostenere questo club, che sono stati lì nei momenti più difficili, quella coppa è stata per voi. Grazie per tutto”.

Foto: x newcastle