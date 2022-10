Tonali: “Rimessa un po’ furba, al massimo l’arbitro avrebbe dovuto farla ribattere. La fascia da capitano? Brutto indossarla dopo infortuni”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha analizzato la vittoria dei rossoneri in casa dell‘Empoli.

Queste le sue parole: “La rimessa? Non ho guardato la posizione, era difficile in un secondo. Al massimo doveva essere l’arbitro a farla ribattere. Poi il gol è arrivato da questa rimessa anche un po’ furba ma era quello che dovevo fare in quel momento, ho fatto bene a non guardare perché era la cosa giusta da fare”.

La fascia da capitano?

“Non volevo indossarla oggi dopo gli infortuni di Calabria e di Kjaer, avrei preferito un altro momento. Oggi abbiamo avuto degli infortuni importanti, ma sicuramente è bello indossare la fascia”.

Dovrebbe fare più gol.

“Questo può migliorare solo sul campo, ma faccio quello che mi chiede il mister. Se devo giocare più dietro, gioco più dietro”.

Foto: Instagram personale