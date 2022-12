Tonali: “Rimarrei per sempre al Milan, ma è difficile dirlo ora. Felice della mia crescita e di quello che sto facendo”

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali ha parlato del suo futuro al Milan.

Queste le sue parole: “Bennacer? È fondamentale per il Milan. Non c’è un’altra parola per descriverlo. Fondamentale. Lui è ovunque, corre per tutti. Alza il livello tecnico. Difficile giocare senza Isma in questo momento. È più semplice quando hai a fianco uno come lui. Ripeto è fondamentale. Deve rimanere, lui sa meglio di me cosa è il Milan. Sa il percorso che ha fatto, e sa quello che potremo fare insieme. Quindi sa benissimo cosa fare. E spero con tutti il bene del mondo che rimanga. Sa benissimo cosa vuol dire giocare qui”.

Sul sentirsi il centrocampista italiano più forte: “No, e comunque non direi mai sì. Ci sono giocatori forti come Barella e Jorginho, loro sono più avanti ed hanno più esperienza. Sono felice di quello che è stato fino ad ora qui al Milan, dello scudetto, di giocare per questa maglia, delle mie prime 100 presenze. E serve continuare a voler vincere con la voglia di rimanere il più a lungo possibile”

Sul futuro al Milan, magari per tutta la vita: “Dipende da tanti aspetti, tanti particolari, il valore della squadra. È una domanda che va fatta stagione per stagione. Quest’anno risponderei di sì. Ma impossibile prevedere 15-20 anni di carriera”.

Foto: Instagram personale