Tonali, quella clausola lascia al Milan le carte in mano

Tonali e il Milan: vale, eccome se vale, il retroscena che vi abbiamo raccontato il 6 giugno scorso. Anzi, è proprio quel particolare che fa la differenza. Ovvero che se ipoteticamente i due club non trovassero accordo per il riscatto, il Brescia dovrebbe restituire almeno il 40 per cento dei 10 milioni incassati l’estate scorsa per il prestito. Ora, è interesse di tutti arrivare a una soluzione che accontenti sia Cellino che il club rossonero, abbassando la cifra del riscatto e magari un po’ anche i bonus. Oppure aggiungendo una contropartita tecnica. Una cosa é sicura: si cercherà in qualsiasi modo una soluzione, il Milan vuole ripartire da Tonali e non ci sono al momento altre offerte che possano ingolosire Cellino.

FOTO: Twitter Milan