Tonali: “Non penso al mercato. Io come Pirlo? No, sono un Gattuso più tecnico”

Sandro Tonali, talento del Brescia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RaiSport direttamente dal ritiro dell’Italia. Questi i passaggi più significativi: “C’è serenità in questa Nazionale. Siamo già qualificati, Mancini mi sta dando tanto, sono molto contento di far parte di questo gruppo. Esordire in azzurro al posto di Verratti? Se dovesse accadere scenderei in campo con lo stesso spirito avuto fin qui, senza cambiare o stravolgere nulla. Sono al 100% disponibile per il mister, speriamo possa andare tutto per il meglio, ma sono pronto per qualsiasi scelta che verrà fatta. La battuta di Cellino sul fatto che non mi vende neanche per 300 milioni? Lo ha detto dopo la gara contro la Fiorentina, ma non mi spaventa anche se trecento sono davvero tanti. A Brescia sono passati tanti grandi giocatori come Pirlo, Guardiola, Hubner e Baggio. Sono orgoglioso di questa società e siamo fiduciosi per quello che potremo fare quest’anno. Il mercato? Per adesso non ci penso, l’unico obiettivo comune che abbiamo a Brescia è la salvezza, ci pensiamo giorno e notte, quindi non posso immaginare cosa succederà fra un anno. Il paragone con Pirlo? Non mi dà fastidio. È stato detto talmente tante volte che mi è entrato in testa. Per me quello con Pirlo non è il paragone adatto. Avere delle somiglianze è un conto, ma poi in campo è tutto diverso perché secondo me Pirlo aveva una qualità e una tecnica indescrivibile. Non so chi riuscirà a raggiungerlo quindi non mi posso paragonare a lui. Abbiamo qualità e tecniche diversa. Io come Gattuso ma più tecnico? Sì, questo si può dire. L’ho sempre ammirato così come Pirlo, Gattuso è sempre stato un idolo fin da bambino”, ha chiuso Tonali.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro