Tonali: “Non abbiamo giocato da Milan. Questa sconfitta deve servire da esempio”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video al termine della sconfitta contro il Chelsea, il centrocampista del Milan, Sandro Tonali ha commentato la brutta sconfitta per 3-0 rimediata dai rossoneri a Stamford Bridge: “Difficile prendere un episodio della partita, va analizzata tutta. Non è stata una partita giocata da Milan. Dobbiamo prendere questa sconfitta come esempio per tante partite. Siamo partiti con una marcia in meno rispetto a loro e questo si è visto con l’andare dei minuti”.

Foto: Instagram Tonali