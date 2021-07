Tonali: “Mi sono ridotto l’ingaggio perché qui sono felice e posso raggiungere obiettivi”

“Perché la voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. I termini del riscatto dal Brescia erano scaduti e si ricominciava da zero: per me era importante fare un passo verso il Milan. C’erano altri club, anche con ingaggi più alti da offrire, ma io sono felice qui”.

Ha poi parlato della scelta di ridursi l’ingaggio per rimanere con i rossoneri:

“Ogni giocatore ragiona in maniera diversa. C’è chi pensa alla carriera e all’ambizione, chi ai soldi. Io credo che stare bene in una squadra sia imprescindibile. Qui posso centrare tutti i miei obiettivi, posso avere tutto nel club in cui sono felice. Ringrazio la società, perché ha scommesso su di me due volte. Ho fatto un passo anche io, riducendomi l’ingaggio. Non mi piacciono i proclami, ma posso assicurare che farò di tutto per dimostrare di essere da Milan”.

Foto: Instagram personale