Tonali: “L’arbitro non possiamo sceglierlo noi. Quello di stasera è stato un disastro”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, dopo la sconfitta contro il Chelsea in Champions League è intervenuto al microfono di Mediaset.

Queste le sue parole: “Siamo partiti molto bene, poi abbiamo avuto quel problema che ci ha creato l’arbitro. Un rigore così neanche al 20′ col rosso in Champions League mi sembra un po’ esagerato. Se fossi stato io l’arbitro non avrei dato neanche rigore, in una competizione del genere arbitrare così con 7 falli e 4 cartellini solo nel primo tempo, ma non possiamo sceglierlo noi, hanno mandato lui ed è stato un disastro, e in undici contro dieci era difficile. Noi ci abbiamo messo il cuore insieme alle 70 mila persone di stasera”.

Foto: Instagram Tonali