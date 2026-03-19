Tonali, la risonanza esclude lesioni. Sarà a disposizione di Gattuso per i playoff

19/03/2026 | 16:10:17

Sospiro di sollievo per Tonali e l’Italia. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Sandro Tonali ha escluso lesioni muscolari. Il centrocampista del Newcastle sarà quindi a disposizione del ct azzurro per la sfida di giovedì a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, prima gara di playoff per le qualificazioni mondiali. In caso di successo l’Italia giocherebbe poi un’altra sfida in trasferta, contro la vincente di Galles-Bosnia.

foto insta tonali