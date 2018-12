Tonali, la madre: “È molto legato a Gattuso. Quando lo guardava in tv restava come incantato”

Intervistata da Radio Kiss Kiss, Mariarosaria Crivellari, madre di Sandro Tonali, giovane centrocampista del Brescia nel mirino di praticamente tutte le big italiane e non solo, ha lanciato un assist al Milan: “Si ispira a Gattuso? E’ un calciatore a cui è molto legato sin da piccolo. Ricordo che lo ammirava a tal punto che quando lo guardava in tv restava come incantato”. Sul futuro: “Sandro ci ha fatto capire che preferirebbe restare in Italia”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia