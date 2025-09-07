Tonali: “Israele? Domani contano solo i 3 punti. In campo saremo 11 Gattuso”

07/09/2025 | 19:24:56

Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match tra Israele e Italia. Di seguito le dichiarazioni salienti del centrocampista azzurro: “Ogni partita è diversa. Gli avversari sono diversi e noi siamo diversi. Noi vogliamo vincere domani e non pensiamo ai play-off o alla Norvegia. Domani dobbiamo giocare solamente per i tre punti”. Su Gattuso: “Con Gattuso ho parlato tanto. È una cosa che avrei voluto fare prima ma sono felice che comunque stia succedendo ora in Nazionale. Quello che mi dirà lo costudirò come se me lo dicesse un padre. Lui farà sì che noi saremo 11 Gattuso”.

Foto: Instagram Tonali

