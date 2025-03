Tonali illude, Kleindienst-Goretzka ribaltano l’Italia: la Germania vince a San Siro (2-1)

La Germania ribalta l’Italia a San Siro: 2-1. A sbloccare la gara è Sandro Tonali al nono minuto di gioco. La rete del vantaggio azzurro nasce da sinistra a destra: Bastoni apre per Barella, che aspetta e serve la sovrapposizione di Politano. L’esterno del Napoli arriva prima di Baumann sul pallone e, di esterno, scarica al centro: Tah anticipa Kean, ma la palla torna a disposizione di Tonali per il quale è a quel punto tutto facile. L’ex Milan apre il piattone e segna a porta vuota. Italia avanti al Meazza. Doccia fredda per la Nazionale italiana alla ripresa con la Germania che trova il pareggio tre minuti dopo l’avvio del secondo tempo grazie al neo-entrato Tim Kleindienst con un colpo di testa che batte Donnarumma. E al 77′ la Nazionale di Nagelsmann completa la rimonta con Leon Goretzka, La rete del vantaggio per gli ospiti arriva su calcio d’angolo: battuta sul primo palo, il centrocampista del Bayern Monaco brucia tutti – soprattutto Bastoni – gira quel che tanto che basta a battere Donnarumma. Termina così 2-1 a San Siro, appuntamento a domenica 23 ore 20.45 a Dortmund per la gara di ritorno.

Foto: Instagram Germania