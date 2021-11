Tonali: “Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore. Ecco in cosa devo ancora migliorare”

Sandro Tonali ha rilasciato un’intervista a StarCasino dove ha parlato a 360 gradi della sua esperienza rossonera:”Il Milan è casa, un punto di riferimento. L’ho sempre vista come la mia squadra fin da quando avevo pochi anni e andavo a vederla allo stadio, e anche oggi non è cambiato. È cambiato il modo di vederlo sicuramente perché ora devo vedere un affetto diverso perché lavoro per questa squadra e mi rendo conto di avere un altro tipo di affetto. Comunque il Milan è e resterà sempre la mia squadra del cuore. Ci sono sempre tanti aspetti da migliorare nel calcio. Sto cercando di migliorare la costanza, che nel calcio è fondamentale ma è difficilissimo avere. Questo è un punto su cui lavoro, poi ce ne sono altri per cui lavoro ogni giorno insieme ai miei compagni e insieme al mister”.

FOTO: Twitter Milan