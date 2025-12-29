Tonali: “I tifosi del Newcastle sanno quello che ho fatto, ma non mi hanno mai giudicato”

Tonali ha parlato a Sky Sport tornando anche sul caso scommesse e raccontando il suo legame con i tifosi del Newcastle: “Tanti, nel calcio così come nella vita, ti giudicano superando la linea tra quello che ti fa bene e quello che ti fa male. I tifosi del Newcastle con me però non l’hanno fatto. Sanno quello che ho fatto, si informano e capiscono, ma non giudicano. Mi hanno trasmesso proprio questo principio del non giudicare, adesso anche io sono così”.

Foto: Instagram Tonali