Tonali: “I nuovi si sono inseriti bene. Il gruppo è solido”

Intervistato da Milan TV, il centrocampista rossonero, Sandro Tonali, ha parlato di questo inizio di ritiro e di come si stanno inserendo i nuovi in rosa.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita dal ritmo alto, che ci dà minuti a tutti quanti. Siamo andati bene, l’intensità era altissima e ci fa bene giocare queste partite in questa fase del pre-campionato, anche con il caldo e con il pubblico. E’ bello e giusto tornare così. Speriamo che accada anche a San Siro. Noi siamo il Milan, non dobbiamo basarci e fermarci sul singolo avversario, ma dobbiamo giocare secondo le nostre idee a prescindere da chi abbiamo di fronte. Su Giroud, Ballo-Touré e Maignan? Dopo 10 minuti che erano nello spogliatoio, era come se fossero nostri compagni da anni. Si sono inseriti benissimo, sono facilitati dal fatto che abbiamo diversi giocatori che parlano francese e ci fa solo piacere averli con noi”.

Foto: Twitter Milan