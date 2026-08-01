Tonali gol, Palestra dal 1′: il Tottenham batte 2-1 il Chelsea in 10 uomini

01/08/2026 | 14:43:52

La “Sydney SuperCup” va al Tottenham di Roberto De Zerbi. Gli Spurs hanno battuto, in 10 vs 11 dal 49esimo per l’espulsione di Danso, il Chelsea grazie alla rete in extremis di Richarlison. Ad aprire le marcature, però, ci ha pensato Sandro Tonali, autore della prima rete in maglia Tottenham. Il pareggio di Estevao non è bastato a Xabi Alonso ad evitare la sconfitta. Nel Chelsea da segnalare anche la titolarità di Marco Palestra.

Foto: Instagram Spurs