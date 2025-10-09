Tonali: “Gattuso ci trasmette l’attaccamento alla maglia. Tornare in Serie A? Non si sa mai, non chiudo la porta all’Italia”

09/10/2025 | 17:05:01

Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, Sandro Tonali, ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro. Queste le sue parole:

“Gattuso ci trasmette l’attaccamento per la maglia azzurra, ma soprattutto la voglia che dobbiamo avere nell’allenarci per essere super competitivi. In passato ci perdevamo anche in un bicchier d’acqua: al primo gol subito ci creavamo problemi. Ora siamo tornati a martellare. Tornare in Serie A? Non si può mai sapere cosa succederà; non chiudo la porta all’Italia, perché per un italiano c’è sempre la volontà di tornare nel suo Paese. Magari non adesso, perché al Newcastle mi trovo bene. Ma la Serie A è sempre più bella”.

Foto: Instagram Tonali