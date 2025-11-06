Tonali: “Futuro? Non voglio promettere di restare dieci anni al Newcastle e andarmene dopo due”

Sandro Tonali, intervistato da Sky Sports, ha parlato anche del suo futuro al Newcastle: “Nel calcio devi ragionare stagione per stagione. Non voglio promettere di stare qua per 10 anni e poi andarmene dopo due, tre, quattro, cinque stagioni. Io voglio ragionare stagione per stagione. Questo è il calcio. La scorsa estate è stata difficile per noi per la situazione di Alexander Isak, ma il calcio è così. Quando hai la possibilità di unirti ad un altro club devi pensare a tutto ciò che ne comporta. Ora sono felice qua, non penso a nessun’altra squadra”.

foto x newcastle