Tonali: “Futuro in Italia? Ho fatto dei pensieri, ma sono felice così”

05/06/2025 | 13:20:30

Sandro Tonali ha parlato a Sky Sport dal ritiro dell’Italia: “Dobbiamo essere bravi a capire che quando giochi contro chi ha certe qualità devi togliere loro la palla e cercare di tenerla il più possibile, è la prima regola. Poi 90 minuti sono tanti, è normale che entrambe le squadre abbiano la palla per tanto tempo, ma noi dobbiamo cercare di togliergliela. Fuori casa è difficile, ma siamo l’Italia, dobbiamo essere pronti a tutto e mettere in difficoltà tutte le squadre che affrontiamo. Tornare in Italia? Sono felice come sto adesso, ho trovato le persone che mi vogliono bene e io voglio bene a loro, non voglio rompere nessuna linea che ho creato. Di pensieri ne ho fatti, come le persone normali, ma sono felice dove sono”.

Foto: Instagram Tonali