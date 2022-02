Tonali: “È stata la settimana perfetta. Mi piacerebbe che Romagnoli e Kessie restassero”

Ai microfoni di SkySport, al triplice fischio, ha parlato Sandro Tonali: “È stata una settimana perfetta, meglio di così non si poteva fare. Ma non ci sediamo, sarebbe la cosa più stupida da fare. Continuiamo così e azzeriamo tutto, ripartendo da zero dopo la vittoria. Ad inizio anno ci siamo parlati nello spogliatoio, ci vuole un attimo a essere su e poi andare giù. Siamo ripartiti con la stessa mentalità, consapevoli di cosa possono darti tre vittorie di fila. So di essere ben voluto dalla tifoseria, è evidente che non solo io ma tanti di noi siano dentro il Milan, non solo come giocatori ma come persone. Questa è la cosa che fa più effetto e che fa meglio al Milan. La società ci vuole bene e ci tutela, è la miglior cosa che possiamo avere. Mi piacerebbe che Romagnoli e Kessie restassero perché siamo ragazzi che in una giornata come oggi remano tutti dalla stessa parte. Ci vogliamo bene, sono piccole cose che fanno la differenza. Noi dobbiamo fare come sempre, azzerare e ricominciare da zero”.

FOTO: Instagram Tonali