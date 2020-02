Tonali e la (mancata) sfida al futuro: assente allo Stadium, ma la Juve c’è sempre

Sandro Tonali è sempre un obiettivo molto concreto della Juve in vista dell’estate. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato come per il gioiello classe 2000 del Brescia l’Inter si fosse defilata, aggiungendovi come il club bianconero – l’unico in Italia in corsa – avesse intenzione di accelerare per luglio. La concorrenza non manca: il profilo, Psg a parte, piace molto a Klopp per il Liverpool e alle due squadre di Manchester (chiaro, il City oggi ha altri problemi), con osservatori sguinzagliati da mesi e mesi a questa parte. Ma la Juve sta studiando (da settimane) una strategia per poter definire l’operazione e assicurarsi il cartellino di un talento dalle indiscusse qualità, per proseguire così il lavoro di ringiovanimento iniziato con l’ingaggio di Kulusevski, in un restyling del centrocampo che non esclude – come già segnalato – il grande colpo Pogba. Intanto, sfuma l’incrocio sul campo tra lo stesso Tonali e la Vecchia Signora: il centrocampista è alle prese con un problema muscolare e salterà la trasferta di Torino, in programma domani, per quella che sarebbe stata una sorta di sfida al futuro. In ogni caso, la certezza è che la Juve c’è sempre per Tonali.

Foto: Twitter ufficiale Brescia