Tonali e Kean lanciano l’Italia: Irlanda del Nord battuta. Martedì sfida a Galles o Bosnia
26/03/2026 | 22:39:31
L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord e approda alla sfida di martedì contro la vincente di Galles e Bosnia, dove ci giocheremo l’accesso ai Mondiali 2026. Dopo un primo tempo che riporta a galla vecchie paure, gli azzurri si sbloccano nella ripresa grazie a un destro di Tonali. Sette minuti più tardi Kean va vicino al raddoppio, palla fuori di poco. Arriva poi il raddoppio degli azzurri. Alla fine Kean ce la fa: va a segno all’80’. Gli azzurri staccano il pass per la sfida di martedì sera contro il Galles.
foto x azzurri