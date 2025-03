Tonali: “Dobbiamo essere più cinici. Bisogna lavorare e tirare su la testa”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, Sandro Tonali, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Germania: “E’ stata una partita strana, abbiamo provato a giocare semplice nel primo tempo ma subiamo tanto i calci piazzati. Dobbiamo lavorare, c’è ancora il ritorno e siamo positivi. Bisogna sapere che non è stata una cosa che abbiamo gestito bene, ma anche che siamo forti. Bisogna lavorare e tirare su la testa, la partita non è finita stasera. Dobbiamo fare di tutto per portare a casa questa qualificazione”.

Infine, in vista di Dortmund: “Che bisogna essere più cinici. Se fossimo andati sul 2-0 la partita sarebbe stata diversa. Stasera è andata così, ma non dobbiamo buttare giù la testa”.

Foto: Instagram Tonali