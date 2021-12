Tonali: “Dobbiamo crescere. Ora pensiamo a un unico obiettivo”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna contro il Liverpool e l’eliminazione dalla Champions League: “È stata una partita difficile, anche senza le prime linee ci hanno creato problemi per tutta la gara. Dobbiamo crescere, ci teniamo queste partite con le grandi. Qualcosa di più si poteva fare, nella testa questo c’è, ma anche oggi non ci siamo tirati indietro, andiamo avanti per la nostra strada e adesso pensiamo a un unico obiettivo”.