Tonali deve ancora prendersi il Milan, ma non è tempo di processi

Un brutto Milan contro il Lille, può succedere. E una prestazione deludente anche da parte di Sandro Tonali, ma sarebbe ingeneroso ritenerlo il principale artefice della sconfitta in Europa League.

Le doti di Tonali non sono minimamente in discussione, è stata un’operazione di spessore e che darà un ritorno tecnico molto presto. Tonali deve entrare nei meccanismi, ma le sue qualità sono tali da poterlo aspettare con pazienza e fiducia. Stiamo parlando di un 2000, Tonali avrà tutto il tempo per dimostrare il suo valore: qualsiasi processo oggi sarebbe fuori luogo.