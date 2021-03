Tonali: “Con il Manchester abbiamo dato un segnale importante ma ora dobbiamo pensare solo al Napoli”

Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha commentato così a Sky Sport il pari conquistato ieri dal Milan sul campo del Manchester United nell’andata degli ottavi di Europa League: “Sembra strano, ma stiamo cercando di dimenticare perché domenica c’è un’altra partita fondamentale per noi. È un segnale importante, perché nessuno se lo aspettava: solo noi, che lavoriamo ogni giorno insieme e ci conosciamo. Abbiamo dato un segnale importante a tutti, non solo in Europa”.

Foto: twitter Milan