Tonali: “Con Ibra le cose sono più semplici ma abbiamo dimostrato le nostre qualità”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ai microfoni di Sky ha commentato l’1-1 sul campo del Lille.

Queste le parole del centrocampista: “Siamo andati in vantaggio meritatamente. Non abbiamo dominato ma abbiamo tenuto palla da grande squadra e questo è il dispiacere più grande, non essere riusciti a vincere. Dovevamo chiudere la partita quando potevamo. Giocare con Ibra ti aiuta sicuramente, con un campione come lui è più semplice. Ma bisogna giocare anche senza di lui e noi abbiamo dimostrato di poter giocare da grande squadra. E’ una assenza importante ma non può e non deve essere un alibi”.

Foto: Twitter Milan