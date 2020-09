Tonali: “Che onore indossare la numero otto. Ibra? Un idolo”

Ha finalmente fatto il suo esordio con il Milan anche in campionato Sandro Tonali, che ha raccontato nel post gara tutte le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport: “Il sogno adesso è realtà, ma tra pochi giorni c’è un’altra partita, e siamo dentro tutti i giorni. Il numero otto? È un numero bello per me, qui l’hanno indossato grandi campioni e per me è un onore indossarlo. Spero di poter fare anche solo l’un percento di quello che hanno fatto loro”. Una battuta poi su Ibra: “È forte. Dovessi descriverlo in una parola userei quella, forte. A trentanove anni ha dimostrato di poter ancora vincere le partite. Dobbiamo prenderlo come un idolo e come un compagno che può farci vincere le partite”.

Foto: Twitter Milan