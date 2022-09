TONALI 2027, CUORE E FUTURO ROSSONERI

Ufficiale il rinnovo di contratto di Sandro Tonali, blindato dal Milan fino al 2027. Prolungamento di un solo anno (l’attuale scadeva il 30 giugno 2026), ma ingaggio più che raddoppiato: passerà dagli attuali 1,2 milioni a stagione, per arrivare a sfiorare i 3 milioni bonus inclusi.

Tonali è arrivato al Milan dal Brescia nell’estate 2020 e dopo un primo anno di assestamento è letteralmente esploso sotto la guida di Stefano Pioli parmigiano, diventando praticamente insostituibile con ben 45 presenze tra tutte le competizioni nel 2021/22 e trovando anche un certo feeling con il gol, con cinque reti all’attivo, tutte in Serie A.

Classe 2000, alto 181 cm: Sandro Tonali è un centrocampista completo, che di base gioca come mediano ma che può essere impiegato anche in altre zone del campo, sempre al centro o come mezzala. Tra le sue caratteristiche tecniche migliori ci sono, ad esempio, l’intensità e la resistenza, unite ad una grande precisione nei lanci lunghi e a un’ottima visione di gioco. A Tonali piace parecchio ricevere il pallone per poi scaricarlo con sapienza ai compagni, oppure per partire con la sfera tra i piedi all’assalto dell’area avversaria. Inoltre, Tonali, nonostante la sua giovane età sembra già molto esperto: in campo dimostra un’intelligenza matura, che gli permette di districarsi in situazioni difficili e di prendere spesso e volentieri la decisione giusta. È stato spesso paragonato dagli addetti ai lavori ad Andrea Pirlo e a Demetrio Albertini anche se lui stesso ha dichiarato di ispirarsi maggiormente a Gennaro Gattuso. Di quest’ultimo si nota soprattutto le similarità per quanto riguarda grande foga e la personalità con cui scende in campo. Considerato fin da subito come uno dei talenti più promettenti della sua generazione, nell’estate del 2019 è stato indicato dalla UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020.

Nato a Lodi l’8 maggio 2000, Sandro Tonali ha iniziato a tirare i primi calci al Lombardia Uno. Una stagione prima di passare al Piacenza e poi al Brescia.

Con le Rondinelle la lunga trafila delle giovanili prima dell’esordio in Serie B con la Prima Squadra all’età di 17 anni. La stagione successiva è diventato un perno della squadra lombarda con Eugenio Corini che ha puntato molto su di lui.

Sandro Tonali, tifoso rossonero sin da bambino, è destinato a essere una delle colonne del Milan del futuro, come ha dichiarato il club stesso: “Simbolo di determinazione e senso di appartenenza ai colori rossoneri”. Un rinnovo guadagnato sul campo a suon di prestazioni di alto livello. Tonali ha così realizzato il sogno di ogni bambino: essere protagonista con la maglia del proprio cuore. Un simbolo di appartenenza, una futura bandiera, una figura che manca sempre più al calcio moderno e che fa sognare e appassionare Milano.

Foto: Instagram Milan