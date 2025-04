Tomori: “Vogliamo la finale di Coppa Italia e alzare un altro trofeo”

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Rai Sport, soffermandosi sul momento in casa rossonera.

Queste le sue parole: “Mercoledì è un’altra opportunità per andare in finale e vincere un trofeo, per cui dobbiamo focalizzarci su questa partita perché è importante per la nostra stagione. Ogni partita che giochiamo vogliamo vincere e sarà lo stesso mercoledì. Focalizziamoci sull’Inter, abbiamo fatto bene contro di loro in stagione ma le altre partite non contano niente. Pensiamo alla semifinale e a chiudere bene la stagione”.

Foto: Instagram Tomori