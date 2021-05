Tomori: “Tifosi a Milanello? Mai visto qualcosa di simile”

A Milan Tv, il difensore del Milan, Tomori, ha parlato della vittoria contro la Juve e del sostegno ricevuto in mattinata dai tifosi rossoneri a Milanello: “I nostri tifosi sono stati grandiosi. Ci hanno sostenuto tantissimo. E’ stato bellissimo vedere la passione dei tifosi ed è stato triste non vederli allo stadio. Non ho mai visto qualcosa di simile, mi ha sorpreso tantissimo. Spero sia stato un grande regalo per loro la vittoria di stasera”.

Foto: Twitter Milan