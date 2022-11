Tomori su Leao: “In lui rivedo un po’ della classe di Henry”

Durante l’intervista concessa ai microfoni di StarCasinòSprot, il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha così parlato dei suoi compagni di squadra in rossonero: “Con chi ho legato di già? Con tutti: il Milan è una famiglia! Ibrahimovic è una macchina e un ottimo professionista. Ho un rispetto enorme per lui: è un punto di riferimento straordinario per me”. Poi ha proseguito il suo intervento parlando di Rafael Leao: “Rafa è il giocatore che mi ha sorpreso di più: è così forte che nemmeno lui ha ancora capito le sue reali potenzialità. Idolo? “È Thierry Henry: era diverso, giocava con i guanti e i calzettoni sopra il ginocchio. Rivedo un po’ della sua classe in Rafael Leao”.

Foto: Instagram Milan