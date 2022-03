Tomori: “Spogliatoio felice. Dieci partite per migliorare ancora”

Con l’infortunio di Kjaer, Fikayo Tomori si è caricato sulle spalle l’intero pacchetto difensivo del Milan. Subito dopo la vittoria sul Napoli, il centrale rossonero ha parlato ai microfoni di Dazn: “Lo spogliatoio è molto felice per la vittoria, ma ci sono ancora dieci partite da giocare. Stasera era una partita difficile e abbiamo vinto, ma dobbiamo fare di più”.

Sulle possibilità di migliorare: “Si può migliorare. Ogni giorno in allenamento proviamo a giocare con un’idea cercando di portarla sul campo. Dobbiamo continuare così“.

Sugli attaccanti più difficili da marcare: “Ci sono molti attaccanti difficili in Serie A. Ad esempio Osimhen che è forte e veloce, ma anche Beto, Lautaro, Dzeko. Noi pensiamo solo a fare il nostro meglio, a prescindere da chi gioca con me tra Simon, Alessio o Pierre“.

Foto: Twitter Milan