Tomori: “Sono deluso per non aver potuto aiutare i miei compagni nel derby. Guardare la partita dalla TV è stata dura”

Il difensore del Milan Fikayo Tomori è intervenuto in conferenza stampa nel pre-partita che vedrà i rossoneri affrontare il Newcastle in Champions League nella serata di domani a San Siro.

Di seguito le sue parole: “Sono deluso per non aver potuto aiutare i compagni in campo. Guardare la partita dalla tv è dura, non puoi aiutare la squadra. Domani ci sono sul campo, spero (ride, ndr). Cercheremo di vincere e cominciare bene il girone”.

Su Tonali: “Ovviamente sarà bello rivederlo. Abbiamo giocato tante partite insieme. Sarà bello rivederlo così presto dopo la sua partenza. Siamo però dei professionisti, quando comincia la partita l’amicizia non esiste. Vogliamo vincere, dopo la partita possiamo ricominciare ad essere amici. Durante la partita non siamo amici”.

Su Leao e la possibilità di arrivare ai livelli di Messi e Ronaldo: “Perché no? Da quando sono arrivato qui è migliorato molto. È molto importante per noi e si è visto in Champions l’anno scorso. Può ancora migliorare, può diventare una delle nuove star. Speriamo che possa far bene già da domani”.

