Tomori: “Sono ancora frustrato con me stesso per l’errore di ieri”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha voluto esprimere con un post su Instagram tutta la sua amarezza per l’eliminazione dalla UEFA Champions League: “Sono ancora frustrato con me stesso e arrabbiato per la squadra. Imparerò da quell’errore e lavorerò sodo per assicurarmi che non accada di nuovo. Sono così orgoglioso, però, di aver segnato il mio primo gol in Champions League a San Siro per il Milan. Ora abbiamo il resto della stagione per garantire che questo club torni al suo posto la prossima stagione e per rendere questa stagione memorabile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fikayo Tomori (@fikayotomori)



Foto: Twitter personale Tomori