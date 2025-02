Tomori: “Siamo pronti e carichi per vincere. Juve? A Milano sto bene e non voglio andarmene”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Feyenoord.

Queste le sue parole: “Dobbiamo arrivare in campo con l’atteggiamento giusto e la voglia di vincere che abbiamo sempre. Sappiamo che non abbiamo giocato come volevamo l’andata ma domani sappiamo bene cosa fare, vincere con due gol. Siamo pronti e carichi per vincere”.

Quanto è importante non prendere gol domani?

“Noi come una squadra e come difensori scendiamo in campo ogni partita con l’obiettivo di non prendere gol e domani siamo già sotto di uno. Sappiamo bene la qualità che abbiamo: ma se prendiamo un gol non dobbiamo perdere la concentrazione e credere in quello che stiamo facendo. Alla fine sappiamo che dobbiamo e vogliamo vincere, dobbiamo essere focalizzati per ottenere ciò che vogliamo”.

Come è Walker? “Parliamo spesso, ha portato calma ed esperienza. Siamo contenti di averlo con noi. Tutti lo ascoltano. È come Ibra? No no, come lui no. È un po’ diverso. Sta crescendo ancora in questa competizione”

Quali sono state le difficoltà di Rotterdam e cosa avete studiato?

“Dopo la partita abbiamo parlato tra di noi ma non abbiamo visto le immagini perché avevamo il Verona: oggi sono sicuro che guarderemo la partita dell’andata per vedere le cose che non abbiamo fatto bene. I loro attaccanti hanno fatto una buona partita, con aggressività nei duelli e profondità con la palla. Dobbiamo vedere cosa possiamo migliorare. La cosa più importante per me è focalizzarci su cosa fare noi meglio”

Sei stato corteggiato dalla Juve… “Al Milan mi sento a casa e nulla è cambiato. Ogni mercato ci sono dei club interessati. Io ero e sono concentrato sul Milan. Non ho avuto la voglia di andare via. Finché mi vogliono qua, sto qua”.

Foto: sito Milan