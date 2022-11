Tomori salva sulla linea all’89’, 2-1 Milan al 91’ (autogol di Milenkovic)

Il Milan chiude con una vittoria il 2022, incredibili gli ultimi tre minuti. All’89 miracoloso salvataggio sulla linea di Tomori dopo un tiro a colpo sicuro di Ikoné. Tre minuti il definitivo vantaggio rossonero: cross di Vranckx, uscita di Terracciano su Rebic e deviazione di Milenkovic nella propria porta. La Fiorentina ha protestato a lungo per una carica sul portiere, ma il gol è stato convalidato. Nel primo tempo Milan subito in vantaggio dopo appena 2 minuti: verticalizzazione di Tomori per Giroud, quest’ultimo libera Leao che non sbaglia a tu per tu con Terracciano. Dopo un palo di Biraghi al 6’ e l’infortunio a Dodò (dentro Venuti), al 27’ il pareggio viola con una girata Barak e la deviazione di Thiaw che spiazza Tatarusanu. Al 45’ salvataggio di Venuti sulla linea dopo un pallonetto di Brahim Diaz. Nella ripresa il Milan sfiora il gol con Giroud e soprattutto con Leao che si divora un’occasione incredibile con la porta spalancata. La Fiorentina reclama per un fallo di Tomori su Ikoné, ma per l’arbitro l’intervento e sul pallone. I viola hanno diverse opportunità in contropiede, anche con il subentrato Jovic. Poi l’incredibile epilogo nel giro di un paio di minuti, il Milan resta a “meno 8” dal Napoli.

foto: Milan Instagram