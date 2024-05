Fikayo Tomori, difensore del Milan, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto salutare così Stefano Pioli:

“Grazie di tutto Mister, un grande uomo ed e stato un piacere lavorare con te e tuo staff, ti auguro il meglio per il futuro, mi mancherai. E grazie ai tifosi per il sostegno per tutta la stagione, ci vediamo alla prossima”.

Foto: Instagram Tomori