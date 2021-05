Tomori riscattato dal Milan: questione di tempo e di ultimi dettagli

Fikayo Tomori resterà al Milan, è stata comunicata al Chelsea la volontà di riscattare il difensore per una cifra intorno ai 28 milioni di euro. Il club rossonero ha chiesto un piccolo sconto o una dilazione nel pagamento ma è intenzionato in ogni caso a tenere l’inglese classe ’97.

Intenzione chiara e decisa perché il calciatore viene da una grande stagione, forse anche più rosea delle aspettative, con un adattamento ottimale alla Serie A. 17 presenze (16 da titolare) e un gol in Serie A, 4 presenze in Europa League ed una sola in Coppa Italia: questi sono i numeri di Tomori al Milan, che confermano l’importanza di un investimento del genere per il club rossonero. E’ solo questione di tempo e di chiarire gli ultimi dettagli per il suo riscatto.

Foto: Twitter Milan