Tomori: “Rinnovo? Sono contento qua, ci pensano la società e i miei agenti. L’Inter è una grande squadra ma anche noi lo siamo”

28/12/2025 | 16:05:57

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Siamo felici. Nelle ultime partite avevamo preso troppi gol e volevamo tornare a ciò che abbiamo fatto ad inizio stagione. Quindi siamo contenti. Dobbiamo riposare, recuperare e poi tornare con lo stesso atteggiamento di oggi. Il rinnovo? Sono contento qua. È un grande club così. Ci metto tutto il mio massimo. Le cose fuori succedono, ci pensano la società e i miei agenti. Io sono concentrato su quello che succede in campo. Chi c’è di più forte di noi in campionato? L’Inter è una squadra forte, da quando sono arrivato sono sempre primi o secondi. Sono una grande squadra, ma anche noi lo siamo. Oggi abbiamo vinto e il nostro lavoro per oggi è finito, ma da domani penseremo a giovedì. Se ero preoccupato per la diffida? Onestamente no, non mi faccio condizionare. Faccio sempre il massimo per la squadra. Se prendo un giallo, succede…Abbiamo una squadra forte: se non gioco una partita, c’è un altro che può giocare”.

Foto: Instagram Tomori