Tomori out nel derby, Pioli conferma: “Sarà molto difficile vederlo in campo”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha confermato l’assenza del difensore centrale Tomori per il derby di Milano: “Riposeremo un paio di giorni, poi riprenderemo a lavorare in attesa di capire quando giocheremo il derby. Tomori? Sarà difficile vederlo in campo nel derby”.

FOTO: twitter personale