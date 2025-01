Tomori nuova vita: probabile titolare stasera

Il momento più difficile di Fikayo Tomori potrebbe essere alle spalle. Rispetto alle previsioni di ieri pomeriggio, stasera dovrebbe essere titolare nella seconda semifinale di Supercoppa italiana. Contro quella Juve che l’ha cercato, che magari continuerà a cercarlo ma che per il momento si è dovuta fermare allo stop. Da Fonseca a Conceicao subito nuova vita per Tomori e l’occasione per dimostrare di essere un difensore centrale di spessore.

Foto: Instagram Tomori